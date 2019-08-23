Набанк предупреждает о наплыве поддельных банкнот в 500 гривен

Национальный банк Украины в августе зафиксировал прирост изъятых из оборота поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.
Как сообщается на сайте НБУ, речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны — Киеве и Киевской области, а также в Закарпатской, Волынской и Житомирской областях.
В НБУ отметили, что такие подделки могут представлять потенциальную опасность при рассеянном визуальном и тактильном контроле элементов защиты без использования детекторов.
Нацбанк призвал граждан и кассовых работников не забывать об основных элементах защиты банкнот и способах проверки их подлинности.
В целом, как отметил Нацбанк, показатели количества и суммы подделок в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 26% и 20%, соответственно.
Традиционно большинство изъятых из оборота подделок приходится на банкноты номиналами 500 (50% общего количества изъятых подделок), 100 (24%), 200 (14%) и 50 (11%) грн.
Напомним, что Национальный банк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен, а также до конца года выпустит в оборот монеты номиналом 5 гривен, а в следующем году — 10 гривен.
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