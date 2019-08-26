Девять мирных жителей погибли в результате авиаудара РФ в Сирии

Девять мирных жителей погибли и около 20 получили ранения в результате ночных авиударов сил президента Башара Асада и войск РФ по провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на организацию гражданской обороны Белые шлемы.
Сообщается, что среди погибших были трое детей.
В сентябре 2018-го Турция и Россия договорились создать в Идлибе буферную зону, запретив в регионе прямые акты агрессии. Однако силы Асада и РФ продолжают наступление на позиции повстанцев.
31 мая сирийские правозащитники заявили, что с начала 2019-го в результате авиаударов в Сирии погибли около 1000 человек. Среди погибших 288 гражданских, из них 67 — дети.
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