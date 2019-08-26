В РФ подтвердили повышение радиации после взрыва на полигоне

В России подтвердили, что после взрыва на полигоне ВМФ РФ под Северодвинском радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Об этом сообщают российские СМИ.
Облако радиоактивных инертных газов образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, говорится в сообщении о выявленных случаях изменения радиационной обстановки.
«Северное УГМС и НПО „Тайфун“ проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ).», — заявили в Росгидромете.
Напомним, взрыв на полигоне под Северодвинском в России, в результате которого погибли пять ученых во время испытаний ракетного двигателя в начале августа, повлек за собой второй взрыв два часа спустя, который и является вероятным источником всплеска радиации. Об этом сообщил Норвежский сейсмологический центр (NORSAR).
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