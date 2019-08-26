Госдеп США исключил Палестину из списка стран и территорий

Государственный департамент США исключил Палестину из списка стран и территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Пресс-секретарь председателя Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна подверг резкой критике решение Госдепа исключить ПА из публикуемого им списка государств и территорий.

«Это признак беспрецедентной беспомощности американской внешней политики. Он свидетельствует, что США не просто одобряют израильскую оккупацию, но полностью поддерживают планы израильских ультраправых», — сообщил представитель главы ПА Махмуда Аббаса.

При этом сообщается, что о решении официально не объявлялось. Палестинская автономия просто была исключена из списка государств и территорий, опубликованных на веб-странице Управления Ближнего Востока государственного департамента США, упоминание о ней исчезло.

Напомним, ранее собщалось, что Палестина прекращает действие договоренностей с Израилем. Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами.