Госдеп США исключил Палестину из списка стран и территорий

Государственный департамент США исключил Палестину из списка стран и территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.
Пресс-секретарь председателя Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна подверг резкой критике решение Госдепа исключить ПА из публикуемого им списка государств и территорий.
«Это признак беспрецедентной беспомощности американской внешней политики. Он свидетельствует, что США не просто одобряют израильскую оккупацию, но полностью поддерживают планы израильских ультраправых», — сообщил представитель главы ПА Махмуда Аббаса.
При этом сообщается, что о решении официально не объявлялось. Палестинская автономия просто была исключена из списка государств и территорий, опубликованных на веб-странице Управления Ближнего Востока государственного департамента США, упоминание о ней исчезло.
Напомним, ранее собщалось, что Палестина прекращает действие договоренностей с Израилем. Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами.
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