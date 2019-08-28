В центре Киева проходит акция против назначения Авакова в новое правительство

Несколько сотен представителей общественных организаций, правозащитников и общественных активистов в среду вечером проводят акцию с требованием не допустить назначения министра внутренних дел Арсена Авакова в новое правительство.
Акция проходит на ул.Банковой в центре Киева, на которой располагается Офис президента Украины.
Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, участники акции сожгли несколько фаеров, скандировали лозунги. Акция проходит мирно, без грубого нарушения общественного порядка. Всего в мероприятии принимают участие около 300 человек.
Как сообщалось, 24 украинские общественные антикоррупционные и правозащитные организации обратились с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому не назначать Авакова на государственную должность. По их мнению, пребывание Авакова на государственной должности несет много вреда и является опасным для Украины.
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