Уволили глав полиции сразу в четырех областях

С должностей освободили руководителей главных управлений Нацполиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Такое решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа», — объясняют в ведомстве.
В пресс-службе рассказали, что бывшего главу полиции Львовщины Валерия Середу перевели на должность начальника департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины. Главного полицейского Житомирщины Вячеслава Печененко назначили в центральный аппарат Национальной полиции Украины.
По данным пресс-службы, что же касается бывших начальников главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях, то вопрос дальнейшего прохождения ими службы еще решается.
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