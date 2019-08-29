Новоизбранные депутаты собираются под зданием Рады

Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание, а до этого они собрались на Михайловской площади — они решили возложить цветы к Стене памяти «Небесной сотни», расположенной возле Михайловского монастыря. Заседание должно начаться в 10:00, передают Українські Новини.

29 августа они должны принять присягу народного депутата.

Патриарх Украинской православной церкви Филарет УПЦ (КП) прибыл на принятие присяги Верховной Радой 9-го созыва около 9:15.

Около 9:00 к зданию прибыла группа будущих депутатов от «Слуги Народа».

Среди них замечен Юрий Корявченков и Александр Скичко.

Также расспросить будущих депутатов пришла Катя Осадчая.

В парламент приехали Андрей Парубий и Юлия Тимошенко. Также в здание Рады прошел народный ансамбль.