Новоизбранные депутаты собираются под зданием Рады

Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание, а до этого они собрались на Михайловской площади — они решили возложить цветы к Стене памяти «Небесной сотни», расположенной возле Михайловского монастыря. Заседание должно начаться в 10:00, передают Українські Новини.
29 августа они должны принять присягу народного депутата.
Патриарх Украинской православной церкви Филарет УПЦ (КП) прибыл на принятие присяги Верховной Радой 9-го созыва около 9:15.
Около 9:00 к зданию прибыла группа будущих депутатов от «Слуги Народа».
Среди них замечен Юрий Корявченков и Александр Скичко.
Также расспросить будущих депутатов пришла Катя Осадчая.
В парламент приехали Андрей Парубий и Юлия Тимошенко. Также в здание Рады прошел народный ансамбль.
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