Сформировать правительство Италии поручено Джузеппе Конте

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать новое правительство страны Джузеппе Конте, исполняющему обязанности председателя Совета министров. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

Как передает агентство ANSA, консультации пройдут в Палаццо Монтечиторио, где заседает Палата депутатов Италии. К переговорам, как ожидается, подключатся Движение «5 звезд» и оппозиционная Демократическая партия.

Конте заявил, что необходимо как можно скорее найти выход из политической нестабильности. Он добавил, что новый кабмин должен будет сразу же приступить к работе над модернизацией страны и проектом бюджета на 2020 год.

Лидер правопопулистской «Лиги» Маттео Сальвини 8 августа заявил о выходе из правящей коалиции с Движением «5 звезд» под руководством Джузеппе Конте. В результате Конте 20 августа объявил об отставке с поста итальянского премьера. Президент Серджо Маттарелла дал партиям время до 28 августа, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и тем самым предотвратить новые выборы. Кандидатуру Джузеппе Конте согласовали в качестве премьер-министра.

Популистское движение «5 звезд» и Демократическая партия Италии уже говорили о готовности к диалогу.