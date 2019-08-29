Зеленский предлагает Раде уволить Грицака и назначить главой СБУ Баканова

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уволить Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины и назначить вместо него Ивана Баканова.

Об этом говорится в проектах постановлений № 1020 и 1021, передают Українські Новини.

Баканов занимает должность первого заместителя главы СБУ.

Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге.

20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку.

Он был назначен главой СБУ в июле 2014 года по представлению бывшего Президента Петра Порошенко.