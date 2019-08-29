Сущенко доставили в московское СИЗО

Украинский политзаключенный Роман Сущенко сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, сообщают росСМИ.
Ранее сообщалось, что в московском СИЗО «Лефортово» приняли передачи для трех украинских политических заключенных. В частности, передачи адресовались Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и Евгению Панову. Ранее их удерживали в разных колониях Российской Федерации.
Напомним, что политзаключенный Олег Сенцов этапирован из колонии в Ямало-Ненецком АО в Москву. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подтвердил информацию, что украинский политзаключенный Олег Сенцов уже в Москве.
Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об этапировании украинского политзаключенного Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
Напомним, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что украинские политзаключенные вернутся в Украину в пятницу, 30 августа. Кроме того, Чийгоз подтвердил информацию, что украинский политзаключенный Олег Сенцов уже в Москве.
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