Дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 4,4% от ВВП

Дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года — 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Экспорт товаров рос более высокими темпами по сравнению с их импортом — на 20,3% и на 9,6% соответственно.

В июне 2019 импорт товаров вырос на 6,3%, а их экспорт сократился на 5,2%.

За январь-июль 2019 дефицит текущего счета составил 864 млн долларов или 1,1% от ВВП (за семь месяцев 2018 — 1,6 млрд долларов или 2,4% от ВВП).

Объемы экспорта товаров составили 4,0 млрд долларов.

Основным фактором роста стало наращивание экспорта продовольственных товаров (на 36,5% — за счет экспорта зерновых и масличных).

Объемы импорта товаров составили 5,5 млрд долларов.

Объемы энергетического импорта сократились на 10,1% (в июне — 11,2%).

Объемы неэнергетического импорта выросли на 16,5% (в июне — 13,1%).

Больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 36,0%).

Чистый приток средств по финансовому счету составил 1,9 млрд долларов и обуславливался притоком по портфельным инвестициям (в июле прошлого года чистый приток по финансовому счету составил 790 млн долларов).

Всего за январь-июль 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составил 2,9 млрд долларов, а за логичный период прошлого года — 1,8 млрд долларов.

Профицит сводного платежного баланса составил 1,3 млрд долларов (в июле 2018 дефицит составлял 170 млн долларов), что позволило увеличить международные резервы.

По состоянию на 1 августа 2019 объем международных резервов составил 21,8 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Нерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен.