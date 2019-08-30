ГБР и СБУ пришли с обысками в офис «Суспильного»

Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности проводит обыски в помещении ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО «НСТУ», а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

В ГБР утверждают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.