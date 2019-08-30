Украина, Польша и США планируют подписать соглашения о сотрудничестве в газовом секторе,- СМИ

Украина, Польша и США в конце текущей недели планируют подписать соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, пишет интернет-издание BiznesAlert.pl.

Трехстороннее соглашение предполагает развитие поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу и Украину, а также использование подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Украине и обустройство газовой инфраструктуры.

«Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польшей, инфраструктуры хранения в Украине, экспорта американского СПГ, а также газовых интерконнекторов в регионе», — пишет издание.

Документ должны подписать министр энергетики США Рик Пери, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.