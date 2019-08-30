Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский напомнил, что вчера Рада поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны.
«И вчера самое главное Рада поддержала нового министра обороны Андрея Загороднюка. И я очень хотел бы, чтобы вы тоже поддержали этого человека. Почему? Потому что она непосредственного специалист в оборонительных процессах, в оборонной отрасли и мне очень приятно и я хотел бы, чтобы у нас все было мирно. Мирно. Да, это наш девиз, поэтому я очень хотел бы, чтобы именно кандидатура Андрея была тоже поддержана. Поддержана от сердца, а не потому, что я там что-то сказал и попросил», — сказал он.
Также Зеленский поблагодарил Степана Полторака за работу.
Напомним, вчера на заседании Верховной рады Украины народные депутаты назначили Андрея Загороднюка министром обороны.
Кроме того, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия перед голосованием, заявил, что предыдущий министр обороны Степан Полторак будет помогать Загороднюку на новой должности.
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Ну, якщо керівником СБУ може бути людина з творчого середовища шоупрограм навіть без початкової військової підготовки, то чому би і Міністом оборони не бути тому, хто в армії і не служив. Повне нівелювання звань, які зараз здобуваються в боях на фронті, коли "зелені чоловічки" в парламенті.
Вже і тих, хто нібито "наживався на війні" відсторонили від влади, а Герої і досі гинуть на фронті, то що змінилося окрім облич.