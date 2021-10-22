Зеленский уже выбрал замену министру обороны Тарану

Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего руководителя ведомства Андрея Тарана, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать», — сказал Арахамия журналистам в пятницу, отвечая на вопрос «Интерфакс-Украина».
На уточняющий вопрос, может ли народный депутат Ирина Верещук возглавить Минобороны в случае отставки Андрея Тарана, глава фракции «Слуга народа» прямо не ответил, но сказал: «Мы за равенство всех граждан».
Кроме того, он добавил, что вопрос по поводу отставки Тарана может быть рассмотрен «на протяжении двух-трех недель».
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