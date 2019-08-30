Экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне.
Об этом она сообщила Українським Новинам.
«Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале», — сообщила Гонтарева.
При этом она добавила, что полиция проводит расследование — это несчастный случай или начали реализовываться угрозы.
Ранее украинские СМИ побывали в Лондоне и нашли дом на берегу Темзы, где экс-глава Национального банка Украины, 54-летняя Валерия Гонтарева, которая в октябре прошлого года переехала в Великобританию и живет там вместе с сыном, живет в «маленькой» двухкомнатной квартире. Также младший сын Валерии Гонтаревой, которая с проживает в Великобритании, поступил в Королевский колледж Лондона(King’s College London).
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