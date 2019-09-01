Новый Кабмин уйдет в отставку, если не снизит тарифы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Кабинета министров, если правительство не справится с задачей снизить плату за коммунальные услуги. Об этом Зеленский заявил в телеинтервью, передает РБК-Украина.
«Задача есть, поставлена новому правительству: они должны показать модель. И если модель не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством. Все что они смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству», — сказал президент.
Кроме того, по словам Зеленского, такая же история готовится по поводу кредитования.
«Готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 20-м году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Покупать под другой процент. Потому что я понимаю, что такое 17-18 процентов», — отметил глава государства.
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