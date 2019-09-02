Иран грозит Европе сокращением выполнения обязательств по ядерной сделке

По словам главы иранского МИД Джавада Зарифа, Иран после 5 сентября может сократить свои обязательства по третьему этапу в рамках ядерной сделки.
Тегеран может отказаться от значительного ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если до 5 сентября европейские участники соглашения не пойдут на уступки. Об этом заявил в воскресенье, 1 сентября, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. По его словам, речь идет о третьем этапе сокращения обязательств страны в рамках ядерной сделки.
По данным агентства AP, Зариф сослался на возможность предоставления Ирану европейского кредита, как стране, пострадавшей от санкций.
«Иран продолжит переговоры с европейцами, и были предложения относительно третьего этапа сокращения обязательств Ирана по СВПД. Мы находимся в финальной стадии принятия решения. Если европейцы не предпримут меры к четвергу, то, согласно принятому 8 мая решению, мы направим им письмо, в котором уведомим о реализации третьего этапа», — цитирует Зарифа агентство Интерфакс.
В июле Иран начал обогащение урана выше отметки, которая была согласована в рамках СВПД, и объяснил это потребностями своей энергетики. В ответ Соединенные Штаты пригрозили Ирану новыми санкциями.
Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.
После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.
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