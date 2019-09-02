Войти
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
визит
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
Зеленский посетит Польшу 31 августа
визит
Зеленский посетит Польшу 31 августа
Парубий подписал новый Избирательный кодекс
законы
Парубий подписал новый Избирательный кодекс

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

угроза
RSS

Иран грозит Европе сокращением выполнения обязательств по ядерной сделке

151
Иран грозит Европе сокращением выполнения обязательств по ядерной сделке

По словам главы иранского МИД Джавада Зарифа, Иран после 5 сентября может сократить свои обязательства по третьему этапу в рамках ядерной сделки.

Тегеран может отказаться от значительного ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если до 5 сентября европейские участники соглашения не пойдут на уступки. Об этом заявил в воскресенье, 1 сентября, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. По его словам, речь идет о третьем этапе сокращения обязательств страны в рамках ядерной сделки.

Читайте также: Дуда призвал Европу к решительности, чтобы не допустить новой военной агрессии

По данным агентства AP, Зариф сослался на возможность предоставления Ирану европейского кредита, как стране, пострадавшей от санкций.

«Иран продолжит переговоры с европейцами, и были предложения относительно третьего этапа сокращения обязательств Ирана по СВПД. Мы находимся в финальной стадии принятия решения. Если европейцы не предпримут меры к четвергу, то, согласно принятому 8 мая решению, мы направим им письмо, в котором уведомим о реализации третьего этапа», — цитирует Зарифа агентство Интерфакс.

В июле Иран начал обогащение урана выше отметки, которая была согласована в рамках СВПД, и объяснил это потребностями своей энергетики. В ответ Соединенные Штаты пригрозили Ирану новыми санкциями.

Читайте также: Ураган «Дориан» усилился до самой мощной категории

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

Европа, Иран, ядерная сделка
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 сентября 2019
Воскресенье, 1 сентября 2019
Суббота, 31 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016