Дуда призвал Европу к решительности, чтобы не допустить новой военной агрессии

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости противостоять новым военным провокациям, а также не допустить новой военной агрессии. Об этом он заявил в Варшаве на церемонии памяти в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны, передает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.
Президент Польши привел в качестве примеров нарушения границ государств и военной агрессии, произошедшее в 2008 году в Грузии и в 2014 в Украине.
«Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день оккупация, военнопленные, провокации. Мы должны быть решительными. Мы несем ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии», — сказал Дуда, имея в виду действия России.
Напомним, в Варшаве сегодня проходят памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, участие в которых также принимает президент Украины Владимир Зеленский. Участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины нападения Германии на Польшу в 1939 году принимают 250 иностранных гостей, среди них — 20 президентов государств, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский.
В рамках официальной части состоится военный церемониал и торжественная смена караула у «Могилы неизвестного солдата». Также состоятся выступления президентов Польши и Германии — Анджея Дуды и Франк-Вальтера Штайнмайера. Кроме того, запланировано выступление вице-президента США Майка Пенса.
Во время памятной церемонии в польском городе Велюнь, с бомбардировки которого началась Вторая мировая война, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у Польши за события войны. Со своей стороны Дуда осудил нападение Германии на Польшу в 1939 году.
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