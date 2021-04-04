Иран выставил условие США для возврата к ядерной сделке

Иран не намерен вести с США ни прямые, ни опосредованные переговоры на предстоящей встрече в Вене, на которой будет обсуждаться возвращение к соблюдению условий ядерной сделки 2015 года. Об этом заявил замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи, передает IRNA. США вышли из ядерной сделки в 2018 году.

«Мы будем вести переговоры со странами группы „4+1“ (Россия, Китай, Британия, Франция и Германия. — Ред.) и расскажем им о своих требованиях и условиях для возвращения США к ядерной сделке. Наше требование — выполнение Соединенными Штатами всех своих обязательств по СВПД и снятие санкций. После этого мы проверим их действия и вернемся к выполнению своих обязательств», — заявил Аракчи.

Он также озвучил позицию Тегерана, в соответствии с которой Иран не намерен предпринимать какие-либо шаги навстречу до тех пор, пока США не снимут все санкции.

Переговоры пройдут в Вене 6 апреля. В пятницу Вашингтон подтвердил свое участие во встрече, на которой стороны обсудят возврат к выполнению условий ядерной сделки, через посредников. В частности, планируется обговорить, какие шаги должен предпринять Иран для того, чтобы вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках соглашения, а также снятие санкций США.

«Пока еще рано и мы не ожидаем немедленного прорыва, так как нас ожидают трудные переговоры. Но мы считаем, что это здоровый шаг вперед», — сказал представитель Госдепартамента Нэд Прайс. Он также добавил, что в Вашингтоне пока не рассчитывают на прямые переговоры с Ираном, но «остаются открытыми к такой возможности».

Европейские страны-участницы формата «4+1» также выразили готовность содействовать возвращению США в соглашение.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как ядерная сделка, был подписан в 2015 году. По его условиям Иран отказывается от создания ядерного оружия и допускает на свои ядерные объекты международных наблюдателей. США, ЕС и Совет Безопасности ООН в ответ снимают санкции с Ирана.

Однако в 2018 году президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки, объяснив это тем, что Иран нарушает соглашение. Тегеран в свою очередь заявил о приостановке выполнения отдельных пунктов сделки.

В начале февраля источники Bloomberg сообщили, что администрация Джо Байдена хочет сделать шаги к возобновлению ядерной сделки. В Вашингтоне рассматривают вариант облегчения финансового положения Ирана, в том числе через ссуды от Международного валютного фонда на борьбу с пандемией коронавируса, а также некоторое смягчение санкций.