Украина заполнила свои ПХГ газом на 58%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 31 августа увеличился до 18,254 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО «Укртрансгаз».

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 71,43 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.

При этом в данных за 31 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии — 42,61 млн куб. м, из Венгрии — 18,94 млн куб. м, из Польши — 4,22 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 58%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма — 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.