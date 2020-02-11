ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления властью и служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним со заниженным таможенным платежем. Сумма нанесенного государству ущерба — свыше 1 млн гривен.

Напомним, сегодня Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводил обыски в ПАО «Киевметрострой».