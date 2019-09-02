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Военная помощь США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине, - Пенс

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Военная помощь США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине, - Пенс

США и впредь будут поддерживать Украину в свете агрессии против нее. Но в Вашингтоне хотят видеть прогресс в борьбе с коррупцией в стране. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Особенно со времени российской агрессии — нелегальной оккупации Крыма и агрессивных действий на востоке Украины — США неизменно стоят на стороне Украины и так будет впредь: мы будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Но одновременно президент Трамп подчеркнул, что есть проблемы с вопросами коррупции», — заявил Пенс.

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Он сообщил, что перед принятием Трампом решения о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине американская сторона накануне в Варшаве хотела услышать от Президента Владимира Зеленского информацию о состоянии борьбы с коррупцией в Украине. Украинская сторона предоставила эту информацию, которую вице-президент США передаст главе Белого дома.

По его словам, Зеленский стал Президентом Украины именно на волне борьбы с коррупцией и является «символом этой борьбы».

Пенс подчеркнул, что украинский лидер сообщил ему о более 200 законодательных инициатив в Украине в сфере борьбы с коррупцией.

«Этот процесс должен быть читабельным для американцев. Президент Трамп хочет быть уверенным, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины», — констатировал вице-президент США.

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Он подчеркнул, что пришло время, когда европейские партнеры также должны активнее вкладывать инвестиции и поддержать Украину в защите суверенитета и восстановления страны. Пенс подчеркнул, что он призвал Зеленского, чтобы тот апеллировал к европейским партнерам к активному сотрудничеству в этой сфере с Украиной.

Отвечая на вопрос американских журналистов, Пенс сообщил, что приостановление предоставления военной помощи Украине не связано с тем, что «Руди Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка, близкий соратник Трампа — ред.) пытается найти в Украине что-то на Джо Байдена (вероятного кандидата на пост президента США от демократов — ред.)».

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По информации американского издания Politico, президент США Дональд Трамп в беседах с помощниками предложил проверку Инициативы помощи Украине, связанной с безопасностью (Ukraine security assistance initiative), и это может временно заморозить освоение предусмотренных бюджетом США на этот год средств.

США, военная помощь, Майк Пенс
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