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ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от «Слуги народа» вместо перешедших работать в Кабмин

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ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от «Слуги народа» вместо перешедших работать в Кабмин

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке политической партии «Слуга народа» вместо пятерых сложивших полномочия нардепов из этой фракции в связи с назначением министрами Кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на состоявшемся в понедельник заседании Комиссия рассмотрела постановления Верховной Рады от 29 августа, которыми парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова, избранных на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Слуга народа».

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Рассмотрев указанные постановления, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной партии. А именно: Остапенко Анатолия Дмитриевича, включенного в избирательный список под № 130, Цыбу Татьяну Викторовну — № 131, Калаура Ивана Романовича — № 132, Гришину Юлию Николаевну — № 133, Руденко Ольгу Сергеевну — № 134.

«Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе», — говорится в сообщении.

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Анатолий Остапенко родился 1 февраля 1968г, образование высшее, директор ООО «АЛЬФАЮРКОНСАЛТИНГ», член партии «Слуга народа», проживает в Киеве.

Татьяна Цыба родилась 15 апреля 1977 года, образование высшее, физическое лицо — предприниматель, безпартийная, проживает в Киеве.

Иван Калаур родился 4 июля 1968г, образование высшее, заведующий кафедрой Тернопольского национального экономического университета, беспартийный.

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Юлия Гришина родилась 16 июня 1978г, образование высшее, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, безпартийная.

Ольга Руденко родилась 29 мая 1979г, образование высшее, менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95», беспартийная.

Кабмин, депутаты, Слуга народа
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