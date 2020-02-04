Пристайко надеется на большой обмен «всех на всех»

Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции в Праге, сообщает Укринформа.

«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен «всех на всех», — заявил Пристайко.

Он надеется, что это будет «очень большой, массовый обмен», в котором «найдется место для подавляющего большинства крымских татар», которых в последних «волнах» обменов удалось вернуть не так много.

Этот вопрос, добавил министр, в понедельник, 3 февраля, обсуждался с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом во время его визита в Киев.