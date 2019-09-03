В Украину едут американские сенаторы, которых не пускает к себе Россия

Два американских сенатора Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию, на этой неделе посетят Украину, сообщает Радио Свобода.
«Россия не пускает нас, но мы с Роном Джонсоном поедем в Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новой украинской власти и продолжающемуся диалогу между Белградом и Приштиной» — заявил Крис Мерфи.
Напомним, в конце августа Россия запретила въезд американскому демократу Мерфи и республиканцу Джонсону, который является сопредседателем украинской группы в американском Сенате.
Член сенатского комитета по иностранным делам Мерфи назвал этот шаг «потенциально опасным моментом для хрупких отношений наших двух наций».
Министерство иностранных дел России назвало запрет на въезд ответом на «ограничения» в отношении значительного количества членов Совета Федерации, верхней палаты российского парламента.
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