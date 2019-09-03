Сегодня ГБР в очередной раз допросит Порошенко

Сегодня, 3 сентября, должен состояться допрос экс-Президента Украины петра Порошенко в Государственном бюро расследований, сообщают Українські Новини.
Отметим, что Порошенко ГБР будет допрашивать уже не впервые.
Также возле здания Государственного бюро расследований начнётся акция «Зачем миллиардер отобрал базу отдыха у слепых?».
Участники акции требуют расследовать уголовное производство против Порошенко за мошеннический захват базы отдыха Украинского общества слепых «Ивушка».
Как сообщалось, 12 августа директор ГБР Роман Труба заявил, что допускает допрос Порошенко на полиграфе, также суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.
А Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось обнародовать свою позицию относительно предложения бывшего Президента Петра Порошенко провести допрос на полиграфе (детекторе лжи) в прямом эфире телеканала «Прямой».
Ранее, 12 августа, Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал «Прямой».
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