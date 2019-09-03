Свидетелю по делу МН17 Цемаху суд продлил арест

Суд продлил арест бывшему «начальнику ПВО» боевиков «ДНР» Владимиру Цемаху — свидетелю по делу о крушении самолета рейса МН17. Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев, пишет агентство Українські новини.

Ранее основатель расследовательского издания «Bellingcat» Элиот Гиггинс предположил, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля в деле сбития самолета рейса МН17 в обмен на освобождение украинских политзаключенных.

«Ему продлили меру пресечения — арест», — сообщил адвокат.

Напомним, что украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории так называемой «Донецкой народной республики» («ДНР») и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.