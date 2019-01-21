Умер глава французской королевской династии принц Генрих

Принц Генрих Орлеанский, представитель старшей ветви Орлеанского дома в королевской династии Бурбонов, умер в понедельник во Франции в возрасте 85 лет. Об этом сообщил в Twitter его сын Жан, герцог Вандомский.

«Я должен сообщить вам печальную весть о кончине моего отца, последовавшей этим утром», — заявил герцог. Он не уточнил, где именно умер его отец.

Принц Генрих, носивший также почетный титул графа Парижского, возглавлял Орлеанский дом на протяжении двух десятилетий, с 1999 года, под именем Генриха VII.

Генриха Орлеанского признавали законным претендентом на трон французские роялисты — сторонники монархической формы правления. Они считали его полноправным наследником графа де Шамбора — последнего представителя французских Бурбонов по мужской линии.

Помимо Генриха Орлеанского, который представлял Орлеанский дом, на французский престол претендуют еще кандидаты легитимистов и бонапартистов. От первых законным наследником под именем Людовика ХХ считается 44-летний герцог Анжуйский Луис Альфонсо, от вторых — 32-летний принц Жан-Кристоф в качестве Наполеона VII.

Наследником Генриха Орлеанского стал его средний сын герцог Вандомский Жан.