Нардепы ушли работать в комитеты, на пленарное заседание соберутся 10 сентября

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента во вторник.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, работу нардепы завершили после 20:00.

Спикер напомнил, что с 4 по 6 сентября народные депутаты, согласно календарному плану, работают в комитетах, а на следующее пленарное заседание соберутся во вторник, 10 сентября.