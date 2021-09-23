Рада продлила пленарный день до конца рассмотрения закона об олигархах

Верховная рада Украины продлила пленарный день до конца рассмотрения закона об олигархах. Решение поддержали 288 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады.

После голосования первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв. По его словам, рассмотрение закона об олигархах во втором чтении начнется в 12:30.

Подробнее о стратегии президентской силы читайте в материале РБК-Украина «На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами».

В частности, после принятия закона об олигархах Рада в будущем должна принять закон о лоббизме, о реформе Антимонопольного комитета и о политических партиях.