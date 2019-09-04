Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Двухпартийная группа сенаторов обратилась к администрации президента США с просьбой выделить Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, сообщают местные СМИ.
«Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины и имеет постоянную поддержку и одобрение Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить министерству обороны немедленно выделить эти средства», — говорится в письме сенаторов главе президентской администрации Мику Малвани.
«Фактически Украина продолжает ежедневно воевать на своей восточной границе против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, и более 10 тыс. украинских солдат и гражданских лиц погибли в этой войне», — пишут они.
По их словам, помощь США в области безопасности уже помогла «переломить ход этого конфликта».
Они отмечают, что необходимо продолжить обеспечение защиты «суверенной территории этой молодой страны».
Среди авторов письма — сенаторы-республиканцы Роб Портман, Рон Джонсон и демократы Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь.
Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.
Среди тех, кто занимается рассмотрением вопроса финансирования безопасности Украины, министр обороны Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
На 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.
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