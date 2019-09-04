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Экономика за 7 месяцев выросла на 4%

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Экономика за 7 месяцев выросла на 4%

Рост валового внутреннего продукта Украины в январе-июле 2019 года оценивается в 4%. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«В целом рост ВВП за семь месяцев 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 4% (+/- 0,2%)», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что этот показатель обеспечили положительные тенденции в агропромышленном комплексе, результат работы которого превзошел ожидания, строительстве, сфере транспорта, розничном сегменте внутреннего рынка и небольшой рост промышленного производства.

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Напомним, что Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк — на 2,5%, Международный валютный фонд — на 2,7%, Всемирный банк — на 2,9%.

ВВП
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