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Две фракции Рады хотят отменить «реформы Супрун»

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Две фракции Рады хотят отменить «реформы Супрун»

Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты, предусматривающие отмену трансформации системы здравоохранения и внедрение обязательного медицинского страхования, сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

По ее словам, законопроект №1114 от 29 августа 2019 года "О признании утратившим силу закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания", авторами которого являются депутаты Наталия Королевская, Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович, означает отмену всех изменений, внедренных в рамках реформы.

"Закон, который хотят отменить, является ключевым в трансформации системы здравоохранения. Именно с момента его принятия началось системное внедрение изменений в медицине. Его отмена будет означать отмену изменений для 28 млн украинцев, которые подписали декларации, для десятков тысяч врачей и медсестер, которые начали работать в новых условиях с достойной оплатой труда, уничтожение независимой Национальной службы здоровья Украины",- написала она.

Второй законопроект №1178 от 29 августа 2019 года "О финансовом обеспечении здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине", авторами которого являются Юлия Тимошенко и Валерий Дубиль, по словам Супрун, является популистским.

"Закон предлагает внедрение обязательного медицинского страхования. Мы неоднократно объясняли, что обещания "страховой медицины" - это популизм, попытка создать иллюзию заботы о здоровье украинцев и сохранить контроль над средствами налогоплательщиков. Странным образом идеи украинских борцов за "страховую медицину" совпадают именно с российской моделью. Моделью, где нет рынка, выбора и конкуренции, поэтому и нет качества услуг. Изменив систему финансирования здравоохранения в "страховую", Россия оставила "совок" там, где пациент получает услуги. Такую систему хотят развить и в Украине",- написала она.

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Супрун также отметила, что "депутаты, которые поддержат эти законопроекты, фактически подпишут соглашение об уничтожении четких и прозрачных гарантий в системе здравоохранения, а значит, сознательно причинят вред здоровью украинцев. У политического руководства государства и представителей монобольшинства должно хватить ума этого не допустить".

медицина, Ульяна Супрун
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