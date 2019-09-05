В Италии приведено к присяге новое правительство

Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте приведено в четверг к присяге в присутствии президента Серджо Маттареллы. Торжественная церемония из президентского Квиринальского дворца транслируется в эфире всех итальянских телеканалов.

Первым клятву принес премьер-министр, произнеся традиционную фразу: «Клянусь в верности республике, соблюдать конституцию и законы и выполнять свои функции в интересах нации».

Напомним, что Джузеппе Конте возглавлял и прежнее коалиционное правительство Италии в составе партий «Движение «5 звезд» и «Лиги». После распада этой коалиции «Движение» достигло соглашения с бывшими оппонентами из Демократической партии о формировании альтернативного парламентского большинства. Таким образом, удалось избежать досрочного голосования.