Войти
Зеленский пообещал разблокировать работу ВАКС
резонанс
Зеленский пообещал разблокировать работу ВАКС
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
официально
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка

138
Суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка

Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого в деле «Роттердам+» бывшего руководителя Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

«Суд дал разрешение на его задержание», — сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно — об аресте.

«На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание», — пояснил директор НАБУ.

Также Сытник добавил, что по данным антикоррупционных органов в настоящее время Вовк находится за границей, и данное решение необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: «Это зависит от суда».

Читайте также: Ученые научились прогнозировать сердечный приступ за 10 лет до его наступления

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применять новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление № 289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».

САП и НАБУ 8 августа 2019 года уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Вовка. Им вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Вовк уже заявил заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу «Роттердам+» из-за подозрения в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Артем Сытник, Дмитрий Вовк, Роттердам+
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 сентября 2019
Среда, 4 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016