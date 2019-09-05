Суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка

Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого в деле «Роттердам+» бывшего руководителя Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

«Суд дал разрешение на его задержание», — сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно — об аресте.

«На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание», — пояснил директор НАБУ.

Также Сытник добавил, что по данным антикоррупционных органов в настоящее время Вовк находится за границей, и данное решение необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: «Это зависит от суда».

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применять новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление № 289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».

САП и НАБУ 8 августа 2019 года уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Вовка. Им вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Вовк уже заявил заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу «Роттердам+» из-за подозрения в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.