Зеленский ветировал закон, принятый Радой в 2016 году

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой в январе 2016 года закон, который предусматривал введение ответственности за некачественное производство продукции, а также предоставление работ и услуг в военной сфере.
Согласно информации на сайте Верховной Рады, изначально законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере» был принят 15 июля 2015 года, однако 7 августа был возвращен в парламент с предложениями президента.
26 января 2016 года законопроект был повторно принят Верховной Радой с предложениями главы государства, однако спикер Верховной Рады подписал его лишь 7 июня 2019 года и в тот же день закон был направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Уже 4 сентября ветированный закон с предложениями главы государства был возвращен в Верховную Раду и в настоящее время проходит под № 0975.
«Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в разделе о состоянии прохождения законодательной инициативы по состоянию на полдень четверга, 5 сентября.
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