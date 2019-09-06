Войти
Зеленский пообещал разблокировать работу ВАКС
резонанс
Зеленский пообещал разблокировать работу ВАКС
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
официально
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Дональд Трамп может пойти на выборы не с Пенсом, а с другим напарником

209
Дональд Трамп может пойти на выборы не с Пенсом, а с другим напарником

Советники президента США Дональда Трампа уговаривают его идти на выборы ноября 2020 года не с Майклом Пенсом, а с каким-то другим напарником. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Yahoo News, ссылающийся на ряд неназванных действующих и бывших помощников Трампа и Пенса, являющегося вице-президентом США.

«За кулисами напряженность между Трампом, Пенсом и их ключевыми советниками нарастает после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 2018 года», — отмечается в публикации. По итогам выборов ноября 2018 года Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей Конгресса США. «В последовавшие за ноябрьскими выборами недели Трамп спрашивал помощников о замене Пенса как своего напарника в 2020 году. И, как свидетельствуют помощники Трампа, он вновь интересовался их соображениями по поводу Пенса во время августовского отпуска в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси)», — подчеркивается в материале.

Отношения между Трампом и Пенсом в нем характеризуются как теплые, но не близкие. Вице-президента не считают столь же влиятельной фигурой Белого дома, как, к примеру, некоторых советников Трампа в лице Джареда Кушнера и Стивена Миллера, пишет автор статьи Том Лобианко, который на протяжении уже многих лет освещает политическую деятельность Пенса. Согласно изложенной им информации, отношения между «политическими командами» Трампа и Пенса «за последний год резко ухудшились». Ходят упорные слухи о том, что Кушнер и его супруга — дочь американского лидера Иванка Трамп — настаивали на изучении вопроса о возможности замены Пенса на предстоящих в следующем году выборах на какого-то политического деятеля женского пола.

Однако представитель Белого дома высокого ранга, комментируя такие сведения, утверждал, что ни Иванка Трамп, ни Джаред Кушнер не участвовали в подобного рода обсуждениях. А один из помощников Пенса добавил, что президент неоднократно заверял своего «номера второго» в отсутствии намерения менять его на другого напарника на выборах 2020 года. В аналогичном ключе высказались на этот счет и в избирательном штабе Трампа. «Он будет ключевым активом в качестве напарника президента Трампа в 2020 году», — сказал про Пенса пресс-секретарь избирательной кампании Тим Мертау. По его словам, все советники «работают вместе как монолитная команда с единственной целью: добиться переизбрания президента Трампа и вице-президента Пенса в ноябре 2020 года».

Читайте также: Смолий рассказал, что может удешевить кредиты в Украине

Тем не менее представитель окружения Пенса признал, что «имеются определенные круги», стремящиеся решить «собственные проблемы за счет замены напарника» Трампа в 2020 году. Кроме того, помощник Пенса подтвердил, что между советниками президента и вице-президента, отвечающими за избирательную кампанию, есть трения.

Дональд Трамп, выборы в США, Майк Пенс
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 6 сентября 2019
Четверг, 5 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016