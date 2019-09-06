Дональд Трамп может пойти на выборы не с Пенсом, а с другим напарником

Советники президента США Дональда Трампа уговаривают его идти на выборы ноября 2020 года не с Майклом Пенсом, а с каким-то другим напарником. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Yahoo News, ссылающийся на ряд неназванных действующих и бывших помощников Трампа и Пенса, являющегося вице-президентом США.

«За кулисами напряженность между Трампом, Пенсом и их ключевыми советниками нарастает после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 2018 года», — отмечается в публикации. По итогам выборов ноября 2018 года Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей Конгресса США. «В последовавшие за ноябрьскими выборами недели Трамп спрашивал помощников о замене Пенса как своего напарника в 2020 году. И, как свидетельствуют помощники Трампа, он вновь интересовался их соображениями по поводу Пенса во время августовского отпуска в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси)», — подчеркивается в материале.

Отношения между Трампом и Пенсом в нем характеризуются как теплые, но не близкие. Вице-президента не считают столь же влиятельной фигурой Белого дома, как, к примеру, некоторых советников Трампа в лице Джареда Кушнера и Стивена Миллера, пишет автор статьи Том Лобианко, который на протяжении уже многих лет освещает политическую деятельность Пенса. Согласно изложенной им информации, отношения между «политическими командами» Трампа и Пенса «за последний год резко ухудшились». Ходят упорные слухи о том, что Кушнер и его супруга — дочь американского лидера Иванка Трамп — настаивали на изучении вопроса о возможности замены Пенса на предстоящих в следующем году выборах на какого-то политического деятеля женского пола.

Однако представитель Белого дома высокого ранга, комментируя такие сведения, утверждал, что ни Иванка Трамп, ни Джаред Кушнер не участвовали в подобного рода обсуждениях. А один из помощников Пенса добавил, что президент неоднократно заверял своего «номера второго» в отсутствии намерения менять его на другого напарника на выборах 2020 года. В аналогичном ключе высказались на этот счет и в избирательном штабе Трампа. «Он будет ключевым активом в качестве напарника президента Трампа в 2020 году», — сказал про Пенса пресс-секретарь избирательной кампании Тим Мертау. По его словам, все советники «работают вместе как монолитная команда с единственной целью: добиться переизбрания президента Трампа и вице-президента Пенса в ноябре 2020 года».

Тем не менее представитель окружения Пенса признал, что «имеются определенные круги», стремящиеся решить «собственные проблемы за счет замены напарника» Трампа в 2020 году. Кроме того, помощник Пенса подтвердил, что между советниками президента и вице-президента, отвечающими за избирательную кампанию, есть трения.