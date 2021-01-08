СМИ сообщили о нежелании Пенса досрочно отстранять Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не хочет применять 25-ю поправку Конституции США, которая позволяет отстранить президента Дональда Трампа, сообщают Business Insider и The New York Times со ссылкой на источники.
Ранее с такой инициативой выступили демократы, в частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.
Как пишет NYT, решение Пенса не применять поправку поддержали несколько чиновников из кабинета Трампа. По данным издания, они считают, что такие действия скорее усугубят хаос в Вашингтоне, нежели сдержат его.
Пока неясно, когда Пенс известит конгресс о своей позиции, пишет газета.
За несколько часов до этого Пелоси призвала досрочно лишить Трампа президентских полномочий, передав временное управление страной в руки Пенса. Упомянутая ею 25-я поправка к Конституции позволяет вице-президенту инициировать передачу себе полномочий с согласия членов правительства в случае, если президент будет признан недееспособным.
Спикер нижней палаты пояснила, что, по ее мнению, Трамп подстрекал сторонников к мятежу и из-за этого должен покинуть президентское кресло.
С призывом отстранить Трампа выступил и лидер демократов в сенате Чак Шумер. Если 25-я поправка не будет применена, конгресс должен будет собраться для объявления импичмента президенту, заявил он.
Избранный президент Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию, которое вылилось в беспорядки. Он также считает, что с подачи Трампа произошло «тотальное нападение на институты демократии» США.
Белый дом в свою очередь выступил с заявлением от имени президента и администрации, в котором осудил штурм Капитолия и призвал привлечь виновных к ответственности. Пресс-секретарь действующего президента Кейли Макинэни сообщила, что Белый дом работает над передачей власти Байдену.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016