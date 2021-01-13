Пенс не будет отстранять Трампа с помощью 25-й поправки

Вице-президент США Майк Пенс высказался против отстранения от должности главы государства Дональда Трампа и отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции. Об этом он сообщил в письме, адресованном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей Конституции», — говорится в письме, которое распространил Белый дом.

По словам Пенса, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, а ее применение подобным образом «создало бы ужасный прецедент». Вице-президент призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности. «Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена», — написал Пенс.

6 января Трамп на митинге недалеко от Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги выборов. В итоге толпа сторонников президента осадила Капитолий, а затем ворвалась в здание и прервала совместную сессию обеих палат конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место. В результате беспорядков погибли пять человек, включая одного сотрудника правоохранительных органов.

После этого ведущие политики Демократической партии в палате представителей заявили о намерениях добиться досрочного отстранения Трампа от должности президента. 11 января они обнародовали проект резолюции об импичменте главы государства. Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси говорила, что импичмент — это крайняя мера, и демократы надеются, что Трамп будет смещен с поста в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. Она предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если он и большая часть президентской администрации заявят о недееспособности действующего главы государства. Полномочия президента истекают 20 января — в день инаугурации победившего на выборах в ноябре демократа Джо Байдена.