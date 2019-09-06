Суд признал факт коррупции со стороны главы НАБУ Сытника

Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 200 необлагаемых минимумов.
Резолютивную часть решения обнародовал журналист Владимир Бойко.
Факт вынесения решения также подтвердил Украинской правде адвокат Сытника Владислава Кича.
«Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции», — отметил он.
Напомним, что админпротоколы касаются отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.
12 июля ГПУ сообщила, что полицейский зачитал Сытнику админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой, поскольку последний «спрятался» в командировку в Харьков и в очередной раз не явился на вызов в полицию.
Отметим, что на заседания суда в Ровенской области Сытник также не являлся.
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