Суд признал факт коррупции со стороны главы НАБУ Сытника

Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 200 необлагаемых минимумов.

Резолютивную часть решения обнародовал журналист Владимир Бойко.

Факт вынесения решения также подтвердил Украинской правде адвокат Сытника Владислава Кича.

«Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции», — отметил он.

Напомним, что админпротоколы касаются отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.

12 июля ГПУ сообщила, что полицейский зачитал Сытнику админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой, поскольку последний «спрятался» в командировку в Харьков и в очередной раз не явился на вызов в полицию.

Отметим, что на заседания суда в Ровенской области Сытник также не являлся.