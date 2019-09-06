Украина начнет покупать газ из Европы за деньги ЕБРР

НАК «Нафтогаз Украины» 6 сентября объявила о закупке природного газа для поставок в Украину из стран ЕС за счет кредитных средств ЕБРР. Ориентировочная стоимость проекта — до 120 млн евро.

Общее объявление о покупке обнародовано на сайте Нафтогаза.

«Акционерное общество «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ намерена использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (далее — Банк) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа», — говорится в объявлении.

Отмечается, что проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом.

Начало процедур закупки по вышеуказанным договорам ожидается в четвертом квартале 2019 года.

Начало предварительного отбора по этим договорам ожидается в конце третьего квартала 2019 года.

Дата завершения проекта по закупкам газа за счет средств ЕБРР — 1 апреля 2020 года.

В Нафтогазе отметили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок Банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок природного газа в странах ЕС, и будут открыты для фирм из любой страны.

Как сообщалось, в течение июля — сентября 2017 года Нафтогаз Украины осуществил закупку природного газа у компаний Axpo Trading AG, CEZ as, Engie SA, RWE Supply & Trading GmbH и Uniper Global Commodities SE в рамках третьего раунда использования возобновляемой кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития.

Общая стоимость 18 заключенных договоров составила 359 млн долл., из которых 300 млн долл. — средства кредитной линии и 59 млн долл. — собственные средства Нафтогаза.

Все пять поставщиков были отобраны в рамках процедуры предварительного отбора ЕБРР, которая завершилась в июне 2017 года.