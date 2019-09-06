Украина начнет покупать газ из Европы за деньги ЕБРР

НАК «Нафтогаз Украины» 6 сентября объявила о закупке природного газа для поставок в Украину из стран ЕС за счет кредитных средств ЕБРР. Ориентировочная стоимость проекта — до 120 млн евро.
Общее объявление о покупке обнародовано на сайте Нафтогаза.
«Акционерное общество «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ намерена использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (далее — Банк) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа», — говорится в объявлении.
Отмечается, что проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом.
Начало процедур закупки по вышеуказанным договорам ожидается в четвертом квартале 2019 года.
Начало предварительного отбора по этим договорам ожидается в конце третьего квартала 2019 года.
Дата завершения проекта по закупкам газа за счет средств ЕБРР — 1 апреля 2020 года.
В Нафтогазе отметили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок Банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок природного газа в странах ЕС, и будут открыты для фирм из любой страны.
Как сообщалось, в течение июля — сентября 2017 года Нафтогаз Украины осуществил закупку природного газа у компаний Axpo Trading AG, CEZ as, Engie SA, RWE Supply & Trading GmbH и Uniper Global Commodities SE в рамках третьего раунда использования возобновляемой кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития.
Общая стоимость 18 заключенных договоров составила 359 млн долл., из которых 300 млн долл. — средства кредитной линии и 59 млн долл. — собственные средства Нафтогаза.
Все пять поставщиков были отобраны в рамках процедуры предварительного отбора ЕБРР, которая завершилась в июне 2017 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016