Рейтинг МФО Украины: где брать займ выгоднее

Микрофинансовая организация, или МФО — это финансовая компания, которая предоставляет быстрые займы в краткие сроки. Такую компанию можно распознать по слоганам “быстрые деньги”, “кредит онлайн”, “мгновенный кредит наличными”. Сумма, на которую можно оформить кредит в МФО, обычно варьируется от 100 и до 20 000 грн.
Благодаря простым правилам оформления заявок и их быстрому рассмотрению, формат МФО стал популярен в Украине. Так, по состоянию на январь 2019 года, в стране зарегистрировано 958 микрофинансовых компаний.
Как среди широкого выбора компаний найти наиболее оптимальный вариант, выиграть на процентных ставках и не связаться мошенниками?
Чтобы ответить на этот вопрос, в Finance.ua создали рейтинг микрофинансовых компаний Украины.
Finance.ua — это финансовый супермаркет. В связи с возросшей популярностью онлайн-кредитов , представители ресурса проанализировали рынок МФО в Украине и составили рейтинг из 46 наиболее надежных и клиентоориентированных компаний, которые обслуживают все категории заемщиков и выдают микрозаймы по всей стране.
Рейтинг МФО от Finance.ua создавали вручную. Чтобы выбрать наиболее популярные МФО в Украине и проверить их на надежность и клиентоориентированность, были проанализированы все МФО с первых страниц поисковых запросов в Google. Оценка микрофинансовых компаний проводилась по пяти параметрам:
В результате, по данным критериям были отобраны более 40 микрофинансовых компаний и составлен рейтинг.
Полный перечень компаний, информацию об их услугах, а также отзывы об опыте взаимодействия с МФО вы можете найти на сайте Finance.ua.
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