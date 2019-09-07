Рейтинг МФО Украины: где брать займ выгоднее

Микрофинансовая организация, или МФО — это финансовая компания, которая предоставляет быстрые займы в краткие сроки. Такую компанию можно распознать по слоганам “быстрые деньги”, “кредит онлайн”, “мгновенный кредит наличными”. Сумма, на которую можно оформить кредит в МФО, обычно варьируется от 100 и до 20 000 грн.

Благодаря простым правилам оформления заявок и их быстрому рассмотрению, формат МФО стал популярен в Украине. Так, по состоянию на январь 2019 года, в стране зарегистрировано 958 микрофинансовых компаний.

Как среди широкого выбора компаний найти наиболее оптимальный вариант, выиграть на процентных ставках и не связаться мошенниками?

Чтобы ответить на этот вопрос, в Finance.ua создали рейтинг микрофинансовых компаний Украины.

Finance.ua — это финансовый супермаркет. В связи с возросшей популярностью онлайн-кредитов , представители ресурса проанализировали рынок МФО в Украине и составили рейтинг из 46 наиболее надежных и клиентоориентированных компаний, которые обслуживают все категории заемщиков и выдают микрозаймы по всей стране.

Рейтинг МФО от Finance.ua: критерии оценок

Рейтинг МФО от Finance.ua создавали вручную. Чтобы выбрать наиболее популярные МФО в Украине и проверить их на надежность и клиентоориентированность, были проанализированы все МФО с первых страниц поисковых запросов в Google. Оценка микрофинансовых компаний проводилась по пяти параметрам:

клиентоориентированность сайта. Представители обращали внимание на то, как на сайте компании представлена важная информация для клиента: о штрафах, процентах за просрочку, пролонгации, акциях и скидках; уровень подготовки операторов колл-центра. Представители Finance.ua также много внимания уделили службам поддержки в МФО: лично обзванивали каждую МФО и оценивали скорость ответа на звонок, полноту и качество предоставляемой информации, дружелюбность оператора, а также возможность получить дополнительные сведения в ночное время; условия погашения кредита. В этом пункте главным стало количество способов погашения займов: чем их больше, тем лучше была оценка МФО; программы лояльности, акции и бонусы. Наличие скидок, возможность пролонгации и реструктуризации долга — обязательные пункты для надежных микрофинансовых компаний; наличие офисов.Некоторым клиентам важно обращаться к представителям кредитора напрямую, поэтому в Finance.ua также учитывали наличие офисов у компании.

В результате, по данным критериям были отобраны более 40 микрофинансовых компаний и составлен рейтинг.

Полный перечень компаний, информацию об их услугах, а также отзывы об опыте взаимодействия с МФО вы можете найти на сайте Finance.ua.