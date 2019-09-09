Банкам разрешили обслуживать граждан на основании загранпаспорта

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.
«Отныне, банковские учреждения могут обслуживать физических лиц — резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу — об этом говорится в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года № Р / 25-0006 / 45577», — говорится в сообщении, на официальном сайте Государственной миграционной службы.
В Государственной миграционной службе отмечают, что «отчество» физического лица-резидента, которое не содержится в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, может устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности — о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.
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