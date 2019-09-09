Фесенко: законопроект 1210 – возвращение диктатуры налоговиков по отношению к бизнесу

Законопроект 1210, который предусматривает изменения в существующее налоговое законодательство — пример того, когда ради скорости теряется качество закона, и одновременно с этим также продвигаются лоббистские интересы.
Об этом директор института прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко написал в своем Фейсбук.
«Если этот законопроект будет принят, может вернуться диктат налоговой по отношению к бизнесу. Вместо партнерских отношений между государством и бизнесом, вновь будет прессования налоговой предпринимателей», — уверен политолог.
По словам Фесенко, еще одной проблемой данного законопроекта является предусматривание ним повышения рентных платежей. При этом изначально с данной инициативой выступил бизнесмен Игорь Коломойский.
«Еще одна проблема — повышение рентных платежей, которое негативно повлияет на конкурентоспособность украинских горнодобывающих предприятий. Кстати, эту идею в интервью „Цензор“ инициировал Коломойский, а сейчас ее пытаются воплотить в жизнь представители партии „Слуга народа“. История с этим законопроектом еще одна иллюстрация нынешнего законодательного процесса, когда ради скорости рассмотрения приносится в жертву качество законопроекта, или продвигаются лоббистские интересы», — подчеркнул Фесенко.
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