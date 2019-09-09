Депутатов предлагают оставлять за прогулы без зарплаты

Комитет ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендует парламенту принять законопроект № 1035-2 о наказании депутатов за прогулы.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в понедельник, сообщает Укринформ.

«Предлагается принять заключение комитета на этот законопроект 1035-2 („О внесении изменений в закон Украины „О статусе народного депутата Украины“ и в Регламент Верховной Рады относительно прекращения возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады“ — ред.) рекомендовать парламенту включить указанный проект в I раздел повестки дня II сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва как полностью готовый к рассмотрению в первом чтении в расписание пленарных заседаний парламента и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом», — озвучил проект решения комитета его председатель, народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Кальченко.

Предложение поддержали 6 членов комитета, воздержались — пять.

Кроме того, члены комитета рекомендовали Раде отклонить законопроекты № 1035 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно утраты права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины» и еще один альтернативный № 1035-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снятия заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушения Регламента».

Так, законопроектом 1035-2 предлагается внести изменения в часть пятую статьи 33 закона «О статусе народного депутата Украины» и в статью 26 Регламента Верховной Рады. Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект предлагает прекращать выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, при условии отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин в более чем одной трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или более чем половине заседаний комитета Верховной Рады Украины.