Украина представила в Брюсселе новую модель отделения оператора ГТС

Украина в понедельник в Брюсселе презентовала Европейской комиссии (ЕК) новую модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) страны.
Согласно сообщению министерства энергетики и защиты окружающей среды, украинская делегация обсудила с представителями комиссии шаги, которые будут сделаны для своевременного проведения анбандлинга.
«Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и „Нафтогаз“ готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства», — приводятся в сообщении слова глава Минэкологии Алексея Оржеля.
Он также выразил уверенность, что участие ЕК в предстоящих 19 сентября трехсторонних газовых переговорах позволит найти конструктивное решение для подписания нового договора на транзит российского газа через ГТС Украины, соответствующее европейскому законодательству.
По данным агентства «Интерфакс-Украина», одним из рассматриваемых вариантов анбандлинга является объединение оператора ГТС с оператором магистральных и межгосударственных линий электропередачи страны НЭК «Укрэнерго».
Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом». Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.
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