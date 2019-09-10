Более 80% россиян недовольны своей зарплатой

Своей зарплатой недовольно подавляющее большинство россиян — 86%. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Работа.ру. Респондентами стали 16 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех российских регионов. Опрос проводился с 27 августа по 6 сентября.

Положительно на этот вопрос ответили только 4% респондентов, еще 10% участников опроса затруднились с ответом.

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных. Не готовыми к этому оказались 14% участников исследования, а 10% затруднились с ответом.

По данным Росстата, средняя зарплата по полному кругу организаций и в целом по экономике во втором квартале 2019 года составила 48 453 руб., а в июне достигла 49 348 руб (примерно 18 800 грн).

В апреле медианный уровень оплаты труда на крупных и средних предприятиях составлял 34 335 руб. — 50% получали больше этой суммы, другие 50% — меньше.

Согласно опросу страховой компании «Сбербанк страхование жизни», россияне считают справедливым уровнем зарплаты в среднем 66 тыс. руб. в месяц.