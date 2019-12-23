В России повысили минимальную зарплату

Совет Федерации РФ одобрил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12,13 тыс. руб. в месяц (4600 грн.). Об этом сообщают российские СМИ.

Сейчас МРОТ в РФ составляет 11,28 тыс. руб. Таким образом, его величина увеличится прмернро на 7,5%. По словам депутатов, повышение МРОТ будет способствовать увеличению зарплаты более 3 млн работников, половина из которых трудится в государственных и муниципальных учреждениях.

Также увеличение МРОТ повлечет за собой рост различных социальных выплат, в том числе повлияет на оплату больничного, а также размер пособий по беременности и по уходу за ребенком.

В некоторых российских регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного значения за счет повышающих коэффициентов и надбавок к зарплате для проживающих на Дальнем Востоке и на севере.