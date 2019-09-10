Савченко подтвердила, что официально стала безработной

Народный депутат Украины 8-го созыва Надежда Савченко подтвердила информацию о том, что получила официальный статус безработного лица в центре занятости. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Неожиданно среди СМИ вызвала фурор новость, что я обратилась в центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране. А то, что у нас десятки тысяч безработных людей в Украине, которые выживают подзаработками и не могут найти работу, официально оформленную в трудовую книжку, не интересует никого?!» - отметила она.

Савченко выразила надежду, что «вопрос безработицы в Украине и поиска работы украинцами за рубежом будет интересен новой власти».

Отметим, что сегодня, 10 сентября, Савченко пришла в парламент. Она заняла место в ложе для помощников народных депутатов. В соответствии с законодательством, народные депутаты Украины предыдущих созывов имеют право свободного прохождения в Верховную Раду.